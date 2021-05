Mentale Thee podcast staat midden in eigen doelgroep

oogochtendshow

Foto: Mentale Thee podcast

Maren Porte en Sanne Haak een podcast gemaakt met de titel Mentale Thee, waarin wordt ingegaan op actuele onderwerpen rondom de mentale gezondheid van jongeren. “Mentale Thee podcast staat midden in onze eigen doelgroep”, zo vertelden ze in de OOG Ochtendshow.



In de podcast wordt gepraat over diverse problemen die jongeren tegenkomen. Dit gebeurt op een laagdrempelige, luchtige manier, die niet zwaar op de hand ligt. De onderwerpen zijn echter wel serieus, zoals over ADD, paniekaanvallen, jongeren die niet lekker in hun vel zitten op weg helpen richting hulp, enz.

Maren en Sanne hebben al 10 afleveringen gemaakt en hebben veel positieve feedback ontvangen. Zo reageerde iemand dat ze niet bewust was dat ze paniekaanvallen had. Dankzij de podcast kon ze dit nu benoemen en wist ze wat ze er aan kon doen. “We staan ook echt midden in onze doelgroep. We zijn geen oudere mensen die jongeren wat willen leren. Hierdoor is het laagdrempeliger voor hen”, aldus Maren en Sanne.

Het interview in de OOG Ochtendshow is hier te beluisteren: