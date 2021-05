Mensen uit 1969 en 1970 kunnen afspraak maken voor coronavaccinatie

nieuws

Mensen die in 1969 of 1970 geboren zijn, kunnen vanaf dinsdag een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. Deze groep mensen krijgt het BioNTech/Pfizer- of het Moderna-vaccin.

De GGD’en kunnen het vaccinatietempo opschroeven, omdat er steeds meer coronavaccins beschikbaar komen.

Iedereen uit geboortejaar 1969 of 1970 ontvangt binnenkort van het RIVM per post een uitnodiging voor een vaccinatie, maar op deze brief wachten is niet nodig. “We verzoeken mensen uit deze geboortejaren en eerdere geboortejaren, die zich willen laten vaccineren, zo snel mogelijk online een afspraak in te plannen”, zo stelt de GGD GHOR, de landelijke koepelorganisatie van GGD’en.