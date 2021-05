Mensen uit 1967 en 1968 kunnen afspraak maken voor coronavaccinatie

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Mensen die zijn geboren in 1967 en 1968 kunnen vanaf zaterdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt.

De groep die in 1967 en 1968 is geboren bestaat ongeveer uit 507.000 mensen. Zij worden ingeënt met het Janssen-vaccin en krijgen dus maar één prik. Volgens het RIVM kan het voorkomen dat mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Uitnodigingen worden verstuurd op basis van het geboortejaar. Soms zijn ze echter al via een andere route uitgenodigd, bijvoorbeeld omdat ze werken in de zorg of omdat ze tot een risicogroep behoren.

Het RIVM laat weten dat mensen die al gevaccineerd zijn de tweede uitnodiging als niet verzonden kunnen beschouwen. Een afspraak maken voor een vaccinatie kan op deze website.

Mensen geboren in 1967 en 1968 kunnen vanaf vandaag online een #vaccinatie-afspraak inplannen via: https://t.co/x6Ab7LNnZb. Zij krijgen het vaccin van Janssen. Vanaf vandaag valt bij deze groep ook de uitnodiging op de mat. ➡️ https://t.co/czRiPveV5d pic.twitter.com/3tDuHjL9AO — RIVM (@rivm) May 22, 2021