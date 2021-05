Mensen geboren in 1976 kunnen vanaf zaterdag vaccinatie-afspraak maken

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

Mensen geboren in 1976 kunnen vanaf zaterdag een vaccinatie-afspraak maken. Dat heeft het RIVM zaterdagochtend bekendgemaakt.

De verwachting is dat op woensdag 2 juni de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie thuis wordt bezorgd, maar vanaf zaterdag kan er al online een afspraak worden gemaakt. Deze groep gaat ingeënt worden met het vaccin van de farmaceut Janssen. Een afspraak maken kan via deze website.

Het RIVM laat weten dat het in sommige gevallen niet lukt om een online-afspraak te maken. “Probeer dan de website in een andere browser te bezoeken of maak je cachegeheugen leeg en verwijder je cookies.” Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid liet vrijdagavond weten dat het vaccineren al flink op stoom is gekomen. Inmiddels zijn er in Nederland al ruim 8 miljoen prikken gezet.

