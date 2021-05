Menkemaborg honderd jaar van Groninger Museum

nieuws

Foto: Bayke de Vries

Honderd jaar geleden is de Menkemaborg geschonken aan het Groninger Museum. De bedoeling is dat onder meer te vieren met de tentoonstelling Volkomen uit de tijd.



Zodra de coronamaatregelen dat toestaan en de Menkemaborg weer open is kunnen eigentijdse objecten uit de collectie van het Groninger Museum bekeken worden in het ‘normale’ achttiende-eeuwse interieur van de borg nabij Uithuizen.

In elke kamer zijn de moderne objecten te vinden, van Studio Job, Alessandro Mendini, Philippe Starck, Maarten Vrolijk en Maarten Baas.

Baas heeft zelfs een aantal meubelen uit de collectie van het Groninger Museum ‘verbrand’. ‘Het is van een gebruiksvoorwerp tot kunst gemaakt’, meldt het museum.

