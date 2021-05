Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag ontvangt 55 klachten over Woldringlocatie

nieuws

Foto: ROOD Groningen

Bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag zijn 55 klachten ingediend die afkomstig zijn van huurders van de Woldringlocatie. De actie wordt ondersteund door ROOD Groningen.

De klachten gaan vooral over de hoge huurprijzen, intimidatie, slecht onderhoud en communicatieproblemen. Doordat de klachten mij het MOV zijn ingediend komen ze ook bij de gemeente Groningen terecht. De gemeente heeft de mogelijkheid om verhuurders straffen op te leggen als officiële waarschuwingen, boetes en zelfs het afnemen van een verhuurvergunning. “Hoe Woldring Verhuur omgaat met hun huurders is onacceptabel”, vertelt Ken Hesselink van ROOD Groningen. “We hopen dat de gemeente de problemen van huurders bij Woldring serieus oppakt. Zeker als er geen verbetering komt in de woonsituatie. De klachten moeten verholpen worden en huurders moeten meer zeggenschap krijgen.”

Eerder dit jaar werd er door ROOD Groningen samen met huurders een zwartboek aan Woldring Verhuur BV aangeboden. Dit zwartboek was een verzameling van klachten die bewoners ervaren. In het zwartboek laat een huurder weten: “Je moet hen binnen zeven dagen betalen maar het verhelpen van onderhoudsklachten duurt vaak maanden.” De acties tegen Woldring begonnen al in het voorjaar van 2020 toen 145 huurders een petitie tekenen tegen huurverhoging. Ook loopt er een rechtszaak over niet legale verhuurkosten van 180 euro per huurder die door Woldring in rekening worden gebracht bij huurders. ROOD laat weten met acties te zullen doorgaan totdat alle problemen zijn opgelost.