Meldkamer laat sirenes te laat afgaan door ongeluk bij Nieuwolda

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De maandelijkse test van het luchtalarm begon maandagochtend tien minuten later dan gepland in verschillende Groninger gemeentes, waaronder het alarm in de gemeente Groningen.

Normaal gezien begint de test van het luchtalarm om 12.00 uur. Maandag begon de test om 12.10 uur.

De knop voor de test moet handmatig worden ingedrukt door medewerkers van de Meldkamer Noord-Nederland. Het personeel had het even te druk met een auto-ongeluk bij Nieuwolda, waarbij een personenauto met daarin een vrouw en twee kinderen in een sloot terecht kwam.

Vorige maand was er geen luchtalarm tijdens de eerste maandag van de maand. Toen was het Tweede Paasdag en op feestdagen vindt de test niet plaats.