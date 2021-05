Meld je aan voor het panel van OOG over armoede

nieuws

OOG doet onderzoek naar armoede in Groningen. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. We zetten een panel op van mensen die te maken hebben met armoede. Bijvoorbeeld mensen die in armoede leven, vrijwilligers die hen helpen maar ook Groningers die merken wat armoede doet met je omgeving.

Als je meewerkt aan ons panel, kunnen wij je gerichte vragen stellen over armoede, wat het met je doet en wat de rol van de overheid is. Met jouw inbreng wordt ons onderzoek beter en kunnen we beter vertellen over armoede in Groningen.

Het meewerken aan het panel en praten met OOG kan geheel anoniem. Het panel is te vinden op oogtv.nl/panelarmoede. Elke tiende aanmelder krijgt een exclusief Gronings zomerpakket!

Het onderzoek Arm in 050 wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de provincie Groningen.