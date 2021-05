Megaklus inrijden spoordek, ruim een week geen treinen

nieuws

Foto Joey Lameris. 112groningen.nl

Aanpak Ring Zuid start zaterdag met een megaklus om een spoordek voor de zuidelijke ringweg in te rijden. Daardoor rijden er van zaterdag tot en met zondag 18 mei geen treinen.

Het daadwerkelijk inrijden van het spoordek bij de Verlengde Lodewijkstraat start woensdag. Tot die tijd zijn er voorbereidende werkzaamheden. De ringweg gaat daar nu nog over de rails, maar de weg gaat in de toekomst ondergronds. Daarvoor is het vijf miljoen kilo wegende spoordek nodig. Dat is de afgelopen maanden naast het spoor gebouwd.

De rails worden voor de klus weggehaald. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen het hoofdstation en station Europapark. Er worden bussen ingezet. Als het brugdek er ligt worden de rails opnieuw aangelegd.

Aanpak Ring Zuid maakte een animatie van de werkzaamheden:

Deel dit artikel: