Martiniplaza ziet testwet niet zitten: “Het creëert een drempel”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de Tweede Kamer in Den Haag wordt dinsdag gestemd over de tijdelijke testwet. Martiniplaza ziet het testen van bezoekers voor een avondje uit niet zitten.

Tientallen directeuren van culturele instellingen lieten maandag in een ingezonden brief in NRC Handelsblad weten dat een testwet de nekslag is voor musea, theaters en schouwburgen. “Ik moet eerlijk bekennen dat wij er niet heel goed over hebben nagedacht”, vertelt woordvoerder Annerie Knol. “Ook omdat het bij ons niet zo speelt. Als je onze agenda bekijkt dan zie je dat we wel wat voorstellingen gepland hebben staan, maar het is allemaal heel minimaal. Ook als het demissionaire kabinet nu bekend zou maken dat de deuren weer open mogen dan gaan we niet als een gek onze agenda voor de komende maand vullen.”

In september nog steeds maatregelen

“Wij richten ons op dit moment op de maand september. We gaan er van uit dat we dan nog steeds met beperkende maatregelen te maken hebben. De kans is reëel dat er dan nog steeds anderhalve meter afstand gehouden moet worden en dat we te maken hebben met een maximumaantal bezoekers. Het testen van bezoekers zien wij echter niet zitten. Er zijn artiesten waarvan wij weten dat ze niet willen optreden omdat ze tegen het testen zijn. Zelf vinden wij het vooral drempelverhogend. Je gaat een avondje uit, je moet je van tevoren testen, dat moet je kunnen laten zien. Ook omdat mensen nu meer kunnen omdat bijvoorbeeld terrasbezoek weer mogelijk is, verwachten wij dat hierdoor minder mensen een voorstelling komen bezoeken.”

Test zelf betalen

Ook over de kosten bestaan zorgen. “De overheid heeft gezegd dat ze het testen in eerste instantie willen vergoeden, maar het lijkt erop dat mensen dit later zelf moeten gaan betalen.” In april deed Martiniplaza mee aan een testevenement van FieldLab. “Dat is toen heel goed gegaan. Er was ook veel animo. Maar wat betreft animo moet je het wel in een perspectief plaatsen. Er kon toen op dat moment nog niet zoveel. De samenleving was nog behoorlijk dicht. Nu is die al veel meer open, waardoor mensen ook andere dingen kunnen doen.”