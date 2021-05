Martini Ziekenhuis schreef 1,8 miljoen euro aan zwarte cijfers in coronajaar 2020

nieuws

Het Martini Ziekenhuis heeft het afgelopen jaar een positief resultaat van 1,8 miljoen euro behaald, een ‘bescheiden positief resultaat’ op een omzet van 383 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de zorginstelling, die maandagochtend naar buiten werd gebracht.

Volgens het ziekenhuis was 2020 vanwege de coronacrisis een ‘financieel ingewikkeld jaar’. “Ik ben er trots op dat we ons in 2020 maximaal hebben ingezet voor Covid-patiënten en tegelijkertijd binnen alle beperkingen en afschaling een belangrijk deel van de reguliere zorg aan onze patiënten hebben kunnen leveren”, aldus bestuurslid Tamara Kroll. Volgens het ziekenhuis is een deel van het positieve resultaat toe te schrijven aan de normale bedrijfsvoering.

“Wat in januari en februari nog werd afgedaan als een ‘milde griep’ groeide vanaf maart 2020 uit tot een ongekende nieuwe werkelijkheid waarbij de druk op de zorg fors toenam”, vervolgt Kroll. “De verwachting is dat deze druk in de loop van 2021 daalt. De spoedzorg en semi-acute zorg hebben we gedurende de pandemie gelukkig steeds kunnen doorzetten.”