Martini Ziekenhuis houdt ook komende week deel operatiekamers dicht

nieuws

Het Martini Ziekenhuis houdt ook komende week een deel van de operatiekamers dicht. De beslissing is genomen omdat de druk op de zorg te groot is. Dat meldt RTV Noord.

Vorige week maakte het ziekenhuis bekend dat acht van de veertien operatiekamers voorlopig niet gebruikt konden worden. Men hoopte toen dat in de eerste week van mei alles weer te kunnen openen, maar nu blijkt dat dit nog niet gaat lukken. Doordat er maar zes operatiekamers beschikbaar zijn, kunnen niet alle operaties uitgevoerd worden. Het ziekenhuis zegt zorgvuldig te kijken welke operaties wel uitgevoerd kunnen worden en welke uitgesteld moeten worden.

Door de coronacrisis is de druk in de ziekenhuizen erg groot. Behalve in het Martini Ziekenhuis heeft men ook in andere ziekenhuizen hier mee te maken.