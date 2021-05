Marcel Groninger langer assistent bij Jong Oranje

sport

Foto Andor Heij. Marcel Groninger als trainer bij Be Quick 1887

Marcel Groninger is nog twee jaar langer assistent-coach van Jong Oranje. Het contract van de Stadjer loopt nu tot en met de kwalificatiefase voor het EK in 2023.

Wanneer het EK in Roemenië en Georgië wordt gehaald wordt het contract automatisch verlengd.

Ook het contract met hoofdtrainer Erwin van de Looi is met dezelfde periode verlengd. De oud-trainer van FC Groningen heeft Jong Oranje vanaf 2018 onder zijn hoede.

“We zijn erg blij dat we hebben kunnen verlengen met Erwin en Marcel en dat we dus nog een EK-kwalificatiecyclus en EK met elkaar door kunnen”, aldus directeur topvoetbal van de KNVB Nico-Jan Hoogma. “Als KNVB zijn we erg tevreden over de recente prestaties van het team”.

Jong Oranje staat in de kwartfinale van het huidige EK en veel spelers zijn doorgestroomd naar het Nederlands elftal.