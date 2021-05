Man uit Groningen opgepakt op verdenking van oplichten bank

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft dinsdag een 51-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een onderzoek naar het oplichten van een bank. Dat heeft de politie woensdag laten weten.

De bewuste bank verstrekte een ondernemerskrediet van bijna een miljoen euro aan een bedrijf in Noord-Nederland voor de ontwikkeling van innovatieve verwarmingssystemen. De man die nu is aangehouden werd al enige tijd gezien als verdachte in de fraudezaak. Het afgelopen jaar verbleef de verdachte buiten Nederland, daarvoor verbleef hij in Groningen. Uiteindelijk heeft hij zichzelf gemeld bij de politie.

Het onderzoek in de zaak loopt sinds vorig jaar zomer toen de gedupeerde bank aangifte deed. Het afgelopen jaar is er op meerdere locaties huiszoeking gedaan in Groningen en Drenthe om toegang te krijgen tot de administratie. Bij deze huiszoekingen zijn gegevensdragers in beslag genomen. Ook zijn er verschillende getuigen gehoord. Ook werd er beslag gelegd op drie auto’s, een motor, een boot en ander vermogen. De man zit op dit moment vast en wordt de komende dagen verder verhoord.

