Maartje & Kine in Groningen voor deurmatconcerten

Door de coronapandemie zijn alle theaters dicht. Dat merkte ook muzikaal comedy-duo Maartje & Kine. Daarom gaan ze door heel het land de deuren langs met deurmatconcerten voor binnenblijvers. Vrijdag waren ze in Groningen.

In een busje crossen de dames door het land, om zo veel mogelijk mensen toch nog een beetje het gevoel van een concert te geven. Het busje ligt vol met talloze instrumenten waar Maartje & Kine op spelen. Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt wel in het busje. Er worden stoeltjes voor het busje neergezet voor de concertbezoekers, en dan is het spelen maar.

Één van de concerten vandaag is voor Anne. Anne werkt in Noorwegen en logeert een paar maanden bij haar vriendin Hedwig, om even te herstellen van fysieke ongemakken die ze door het werk in Noorwegen heeft opgelopen. Hedwig hoorde Maartje & Kine bij Spijkers met Koppen op NPO Radio 1 en stuurde ze een bericht.”Dan staan er ineens onbekende mensen met mooie pakjes aan voor je deur, ik vind het echt superleuk,” vertelt Anne.

Maartje & Kine kunnen uiteraard niet wachten om weer gewoon het theater in te gaan, maar ondertussen zijn ze erg blij dat ze deurmatconcerten kunnen geven. “Soms hebben mensen echt dingen meegemaakt, of zijn ziek geworden. We waren net bij een man die net zijn laatste chemotherapie heeft gehad. En je ziet op deze manier echt dat het aankomt,” vertelt Maartje. “Soms breekt de zon door als je zit te spelen, dus ik vind het echt heel mooi om te doen.”