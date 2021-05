Maar vijf inwoners bevingsgebied willen woning laten opkopen

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

De Nationaal Coördinator Groningen heeft in maart maar vijf aanmeldingen gekregen voor het Koopinstrument voor woningen in het aardbevingsgebied. Volgens de NCG is het voor het eerst dat zo weinig eigenaren zich aanmelden voor het opkopen van hun woning.

NCG denkt dat de afname komt door het aantrekken van de woningmarkt. De instantie verwacht daarom dat de beschikbare 10 miljoen euro voor dit jaar toereikend is om alle woningen op te kopen die aan de voorwaarden voldoen.

In 2020 ontving het instituut nog 43 aanmeldingen voor het Koopinstrument. Een jaar eerder waren dat er 76.