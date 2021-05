“Maandag zonnig en 22 graden, later in de week broeierig warm”

nieuws

Foto: John den Hollander

De komende dagen blijft het zonnig zomerweer. Later in de week wordt het zelfs broeierig warm en kan er een onweersbui ontstaan. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het zonnig en wordt het rond de 22 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig, windkracht 2 of 3. Dinsdag is het opnieuw stralend weer waarbij de maximumtemperatuur op 23 graden uit komt. Er waait een zwakke of matige oostenwind, windkracht 2 of 3. De dagen die volgen verlopen nog wat warmer. Woensdag gaan we richting de 24 graden en ook dan is het rustig en zonovergoten zomerweer.

“Op donderdag en vrijdag kunnen we zelfs zomerse temperaturen tegemoet zien van rond de 23 tot 25 graden. Op beide dagen is er veel ruimte voor de zon. Wel wordt het wat broeierig en kunnen er enkele stapelwolken ontstaan die lokaal uit kunnen groeien tot een regen- of onweersbui. Een dergelijke bui luidt niet het einde van het zonnige weer in. Tijdens het aanstaande weekend houdt het warme, maar licht onbestendige weer aan, en wordt het 22 tot 25 graden.”