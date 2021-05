“Maandag stevige plensbuien, later in de week kans op onweer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het wisselvallige weer houdt ook de komende dagen aan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moeten we rekening houden met plensbuien en onweer.

“Van het westen uit toenemende bewolking en vooral later in de ochtend en in de middag ook een toenemende aantal buien”, vertelt Kamphuis. “Soms kunnen dit stevige plensbuien zijn met een kans op een slag onweer. Verder schijnt zo nu en dan de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordwesten, windkracht 2 of 3, wordt het 14 of 15 graden. In de nacht naar dinsdag is het droog en komt de minimumtemperatuur op 9 graden te liggen.”

Te koud voor de tijd van het jaar

“Dinsdag is er meer zon en blijft het op een enkel buitje na droog. Wel is het met 14 graden koel te noemen. Woensdag vallen er enkele buien met kans op een slag onweer en donderdag is het weer vaker droog met een enkele bui en regelmatig zon. Met dan 14 of 15 graden blijft het te koud voor de tijd van het jaar.”

Heb je al enig idee wat er na woensdag gaat gebeuren?

“Het wisselvallige en koele weer houdt ook op vrijdag en zaterdag aan. Mogelijk dat het kwik daarna de lift in gaat maar de onstabiliteit verdwijnt niet. Het is een compleet andere aanloop naar de zomer in vergelijking met de voorgaande jaren toen de zon in deze periode overuren maakte, het extreem droog was en de temperaturen al vaak opliepen naar zomerse waarden.”