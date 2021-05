“Maandag 20 graden en een enkele bui, daarna koeler en kans op onweer”

nieuws

Warm en stabiel voorjaarsweer is voorlopig nog niet aan de orde. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het de komende dagen wat koeler en blijft er de kans op onweer.

“Maandag is het wisselend bewolkt met in de ochtend kans op een enkele bui of buitje”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 19 of 20 graden. Deze temperatuur wordt al rond de middag behaald. In de loop van de middag zakt het kwik geleidelijk wat bij een toenemende wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.”

“Dinsdag is er veel bewolking met vooral in de loop van de dag enkele buien en kans op een slag onweer. De maximumtemperatuur ligt op 17 graden. Woensdag tot en met vrijdag is het overwegend droog met kans op een enkele bui. Het wordt in de middag rond de 16 of 17 graden. De zon zal zich geregeld laten zien.”

