LIVEBLOG: FC Groningen – Sparta (0-2)

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen treedt vanavond in eigen huis aan tegen Sparta. Bij winst op de Spartanen vanmiddag heeft de Trots van het Noorden een ticket voor de play-offs officieus in handen. Arjen Robben is weer bij de selectie. Volg het hier live!

59’ Drie dubbele wissel.. Arjen Robben komt binnen de lijnen te samen met Lundqvist en Abraham. Joosten, Strand Larsen en Van Hintum verlaten het veld.

56’ Doelpunt Sparta.. Gênant. Uit een hoekschop belandt een bal 0p de paal en via het houtwerk komt de bal voor het hoofd van Tom Beugelsdijk die in een zee van ruimte kan scoren: 0-2.

56’ FC Groningen weet het vooralsnog niet om te draaien in het tweede bedrijf. Het niveau van de thuisploeg is zwaar teleurstellend.

49’ Via de muur gaat een kansrijke vrije trap van Suslov over het doel van Okoye.

48’ Een schot van Suslov schiet over.

46’ De tweede helft is van start. Wessel Dammers is vervangen door Daniel van Kaam.

Wat stelde FC Groningen teleur. De stand bij rust: 0-1.

34’ Padt redt goed met de voet op een inzet van Thy.

27’ Doelpunt Sparta.. De eerste kans van Sparta vliegt erin. Harroui haalt uit van afstand en verschalkt Padt. De bal daalde erg laat.

23’ Tikkie breed is het devies in de Groene Kathedraal.

20’ U hoort weinig van me, maar er is ook weinig te zeggen. Het niveau is nog niet om over naar huis te schrijven. Of op een website.

1’ We zijn begonnen!

Nog een kleine 25 minuten tot FC Groningen – Sparta. Bij winst op de Spartanen kan FC Groningen de play-offs eigenlijk niet meer mislopen. Robben bij de selectie! #GROSPA pic.twitter.com/yDE3hDGHyw — Daniël Theelen (@DanielTheelen) May 2, 2021

FC Groningen staat momenteel met een duel minder gespeeld zes punten voor op nummer negen Fortuna Sittard. Als de Trots van het Noorden vandaag op negen punten komt van de Limburgers kan de ploeg van Danny Buijs met nog drie speelronden te gaan de play-offs alleen nog op doelsaldo mislopen. Op dit moment is het doelsaldo van FC Groningen ten opzichte van Fortuna +7. Sparta speelt een zorgeloos seizoen en staat na dertig wedstrijden op de elfde plaats in de Eredivisie. Bij FC Groningen zijn Gudmundsson en Da Cruz geblesseerd. Zij worden vervangen door Van Hintum en Joosten. Arjen Robben lijkt vanmiddag als invaller weer minuten te kunnen maken.

Opstelling FC Groningen: Padt, Te Wierik, Dammers, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, El Messaoudi; El Hankouri, Suslov, Joosten; Strand Larsen

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye, Abels, Beugelsdijk, Auassar, Meijers, Duarte, Mijnans, Harroui, Thy, Smeets, Engels

Scheidsrechter: Danny Makkelie