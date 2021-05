AFGELOPEN: FC Groningen – AZ (0-0)

sport

Foto: Twitter supportersvereniging FC Groningen

FC Groningen – AZ Alkmaar! Als FC Groningen dit seizoen eindigt op plaats zeven zal het in de play-offs op bezoek gaan bij haar tegenstanders en zou dit dus de laatste thuiswedstrijd van Sergio Padt betekenen voor FC Groningen. AZ speelt om een ticket voor de Champions League, Arjen Robben op de bank. Spektakel: volg het hier live.

Afgelopen! FC Groningen pakt een knap punt tegen nummer drie AZ en is zeker van d play-offs. Aanstaande zondag zullen wij weten of de ploeg eindigt als nummer zes of zeven.

90+3’ Het leek allemaal een stuk erger dan het was. Strand Larsen speelt gewoon weer.

90+1’ Vijf minuten blessuretijd. Strand Larsen blesseert zichzelf en moet vervangen worden. Het lijkt een hamstringblessure. Dat zou einde seizoen betekenen voor de jonge Noor.

82’ Robben komt nog even binnen de lijnen! Kan hij de winnende maken? Da Cruz verlaat het spel.

71’ Man, man, man! Eerst wordt een bal van Strand Larsen van de lijn gehaald, dan wordt een omhaal van El Messaoudi op de lijn gestopt en dan strandt een schot van Te Wierik in de doelmond!

63’ Mocht FC Groningen vanmiddag winnen en de stand 0-0 blijven bij Sparta – FC Utrecht, komt de ploeg van Buijs met een minder doelsaldo op gelijke hoogte met de Domstedelingen. Als FC Groningen op plek zes eindigt, heeft het een thuisvoordeel in de play-offs ten opzichte van de nummer zeven.

57’ Dat was de kans! Mo El Hankouri legt keurig af op El Messaoudi die vrij staat. De laatstgenoemde schiet echter rakelings over.

56’ FC Groningen probeert de helft van AZ te vinden, maar echt doorbreken wil niet lukken. Ook AZ houdt in.

46’ De wedstrijd is weer hervat.

Het was vooralsnog geen spektakelstuk, nu wel rust: 0-0.

31’ Een tweede poging van Lundqvist is gevaarlijker, maar treft ook geen doel.

29’ Een vrije trap van Lundqvist belandt naast het doel van Bizot.

26’ Ja, ik ben wat stilletjes. Er is echter niks te melden. De wedstrijd is zeer matig en gezapig.

12’ Poehoe! Een vrije trap van AZ kletst op de paal, dan op de lat en uiteindelijk via Padt gaat die bal uit..

1’ We zijn begonnen!

Het gazonnetje wordt nog even gesproeid! Nog enkele minuten tot misschien wel de laatste thuiswedstrijd van Sergio Padt en de laatste van dit seizoen voor FC Groningen! Of eindigt de Trots v/h Noorden nog boven Utrecht.. 👀#GROAZ pic.twitter.com/1etJg1rzAp — Daniël Theelen (@DanielTheelen) May 13, 2021

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Van Hintum, Itakura, Matusiwa, Lundqvist, El Hankouri, El Messaoudi, Abraham, Da Cruz, Te Wierik

Opstelling AZ Alkmaar: Bizot, Svensson, Wijndal, Mitsjo, Stengs, Koopmeiners, Karlsson, Martins Indi, Aboukhlal, Clasie, Gudmundsson

Scheidsrechter: Allard Lindhout