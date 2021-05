Lessen over verdienmodellen, marketing en sales voor creatieve ondernemers uit Groningen

nieuws

Deze zomer kunnen Groninger ondernemers in de creatieve sector meedoen aan L.A.B. (‘Learning, Adapting, Business’). De bijeenkomsten, waar creatieve ondernemers kunnen werken aan hun ondernemersvaardigheden, worden in opdracht van de gemeente Groningen uitgevoerd.

Tijdens de bijeenkomsten, verdeeld over vier maanden, zetten de deelnemers onder begeleiding van zakelijke én creatieve experts actief stappen om te groeien met hun bedrijf. Ze gaan aan de slag met de zakelijke kant van hun creatieve onderneming. Ook is er de mogelijkheid om het netwerk van de ondernemers uit te breiden, om zo hun markt en doelgroep beter te leren kennen.

“We willen zowel de kansen voor nieuw talent vergroten als vernieuwing in de culturele infrastructuur stimuleren”, aldus wethouder Paul de Rook. “We geloven dat jong talent zorgt voor vernieuwing in de sector en we willen in de culturele infrastructuur ruimte bieden aan nieuwe genres en jonge kunstenaars. Juist voor nieuwe initiatieven is het belangrijk een steuntje in de rug te krijgen om een duurzame beroepspraktijk te kunnen ontwikkelen.”

Muzikanten, (podium)kunstenaars, videomakers, game-designers, vormgevers, architecten, producenten, DJ’s en alle andere creatieve ondernemers kunnen zich vanaf deze week aanmelden voor het programma. De bijeenkomsten vinden volledig Coronaproof plaats. Als dat nog niet mogelijk is, zijn de sessies online. Meer informatie is te vinden op deze website.