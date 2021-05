Leden studentenroeivereniging Gyas gebruiken luchtbuks om duiven te schieten in botenhuis

nieuws

Op social media gaat een foto rond waarop twee mannen in sportkleding van roeivereniging Gyas poseren met afgeschoten duiven. Daarover schrijft stadsblog Sikkom woensdag.

Op de foto is ook een luchtbuks te zien. De foto is naar alle waarschijnlijk genomen in het botenhuis van de studentenroeivereniging aan het Hoornsediep. Sikkom laat weten dat het de foto toegestuurd kreeg. Het afschieten van duiven is in Nederland verboden. Vogels en duiven zijn beschermd door de wet natuurbescherming. De enige uitzondering hierop is de verwilderde postduif. Op de bewuste foto lijkt het om deze duifsoort te gaan. Dit betekent dat deze dieren op een humanere manier verjaagd of gevangen mogen worden. Afschieten is echter in alle gevallen strafbaar.

Het bestuur van Gyas laat in een reactie aan het Dagblad van het Noorden weten dat men als vereniging afstand neemt van wat er is gebeurd. “Wij keuren dit af. Het moge duidelijk zijn dat zich hier een zeer verwerpelijk en aanstootgevend incident heeft voorgedaan. Het is dan ook aannemelijk dat dit voor de personen in kwestie tot consequenties zal leiden”, zo staat te lezen op de website van het Dagblad.