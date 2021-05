Lastige klant bij supermarkt ‘gepepperd’ door agenten

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben vrijdagavond bij een supermarkt een lastige klant moeten pepperen. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

Bij de politie kwam in de avonduren een melding binnen over een lastig persoon die zich ophield bij de supermarkt. Eenmaal ter plaatse zag de agent de persoon staan in de deuropening van de winkel. Nadat de man was aangesproken kwam deze persoon opeens dreigend op de agent af lopen. “Twee tellen later sprong iemand anders tussen ons in”, schrijft de politie op haar pagina. “Deze persoon zei tegen mij dat ik op moest donderden, want er was niet aan de hand.”

De agent probeert om de situatie te kalmeren. “Maar voor ik het wist stonden ze in gevechtshouding tegenover mij. Ik heb gevorderd om afstand te houden, maar daar werd niet op gereageerd. Daarop heb ik mijn wapenstok getrokken en gezegd dat er geweld gebruikt zou worden als er niet geluisterd zou worden.” De persoon die er als laatste bij kwam ging er toen snel vandoor. De lastige klant werd gepperd en is daarna aangehouden. De politie doet verder onderzoek in de zaak.

