Lange rijen voor ijskramen op zonnige voorjaarsdag: “Hier waren we aan toe”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Wie zondagmiddag een ijsje wilde halen bij de ijskraam bij de ingang van het Stadspark moest even geduld hebben. Op verschillende momenten stond er een flinke rij wachtenden.

“Het was een geweldige dag”, laat eigenaar Reinhold Onnes van Hollander IJs weten. Het bedrijf had zondag ijskramen staan op de Vismarkt, de Herestraat, de Grote Markt en dus bij de ingang van het Stadspark. “Hoeveel ijs we vandaag verkocht hebben, dat durf ik niet te zeggen maar wel weet ik dat we een goede omzet hebben gedraaid. En dat was ook wel nodig. We hebben tot nu toe een slecht voorjaar met lage temperaturen en soms veel neerslag. Dat effect zie je gelijk terug in de verkoop.”

Onnes hoopt ook dat het daarom de komende dagen mooi weer blijft. “Ja, daar teken ik heel graag voor. Dus als er mensen zijn die dat voor ons kunnen regelen, dan bij deze het verzoek.”