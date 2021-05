Kunstwerk Wervel genomineerd voor prestigieuze prijs: “Heel erg blij”

nieuws

Foto: Jenne Hoekstra

Kunstwerk Wervel, dat in de parkeergarage van het Groninger Forum is te vinden, is genomineerd voor een prestigieuze Media Architecture Biennale Award, MAB. Dat is zaterdagavond bekendgemaakt.

De twintig meter lange LED-sculptuur is gemaakt door kunstenaar Nicky Assman en is gerealiseerd in opdracht van Kunstpunt Groningen. De Wervel is het eerste permanente kunstwerk van Assman dat in de openbare ruimte te vinden is. “We zijn ontzettend blij met de nominatie”, laat woordvoerder Anjelly van Veen van Kunstpunt Groningen weten. “Het is een stukje erkenning dat we hier mee krijgen. En het sluit ook aan bij de positieve reacties die we sinds de plaatsing krijgen, dat het gewaardeerd wordt.”

Wervel is een verbeelding van turbulentie. De vorm van de sculptuur is geïnspireerd op een tornado. Knalgeel, oceaanblauw en dan weer vurig rood. De hyperkleuren van Wervel kolken en suizen door de parkeergarage. Het kunstwerk is genomineerd in de categorie Spatial Media Art. Het moet het opnemen tegen het Holocaust-monument Levenslicht van Daan Roosegaarde en het Britse Variegation Index. Op 2 juli wordt de prijs uitgereikt en weten we wie de winnaar is.