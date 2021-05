Kuiken van paartje zeearenden stierf aan vogelgriep

nieuws

Foto: Tobias Biehl - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=298768

Het zeearendjong dat vorige maand dood werd gevonden in een nest in de Onnerpolder nabij Onnen is overleden aan de gevolgen van vogelgriep. Dat heeft onderzoek uitgewezen.

Het kuiken kwam half april uit het ei. Twee weken later zagen natuurbeheerders Alwin Hut en Jan Beekman van Het Groninger Landschap dat de ouders het nest hadden verlaten. Omdat ze ook niet terugkeerden naar het nest besloten de beheerders het nest te inspecteren. Daarbij werd het kuiken dood aangetroffen. Het zeearendjong werd voor onderzoek meegenomen. Ook prooiresten die op het nest lagen werden veiliggesteld. Op het nest werden onder andere brandganzen aangetroffen. Deze ganzen hebben erg te lijden onder de vogelgriep.

De afgelopen weken heeft het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Daaruit is gebleken dat het om de vogelgriep gaat.