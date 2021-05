Kop-staartbotsing op toerit Ring-Zuid vanaf Laan Corpus den Hoorn

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Op de toerit naar de zuidelijke ringweg vanaf de Laan Corpus den Hoorn is maandagmiddag een kop-staartbotsing geweest tussen twee personenauto’s.

Na het ongeval snelden de hulpdiensten zich naar de plaats van het ongeluk. Politieagenten waren als eerste ter plaatse en ontfermden zich over één van de betrokken bestuurders, die klaagde over rug- en nekklachten. Medewerkers van de ambulancedienst namen de zorg snel over en controleerden de bestuurder. Deze hoefde niet mee naar een ziekenhuis.

De hulpdiensten zetten één rijstrook van de toerit af, totdat bergingsvoertuigen de betrokken auto’s hadden weggesleept.