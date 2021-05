Koninklijke Horeca Nederland blij met versoepelingen

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Koninklijke Horeca Nederland, KHN, laat weten blij te zijn dat de coronamaatregelen vanaf volgende week zaterdag versoepeld gaan worden.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid lieten vrijdagavond op een persconferentie weten dat de cijfers die moeten dalen, aan het dalen zijn en dat de cijfers die moeten stijgen, aan het stijgen zijn. Daarom kan de derde stap in het openingsplan vervroegd genomen worden. Hierdoor mogen cafés en restaurants vanaf volgende week zaterdag weer open.

Voorzitter Robbèr Willemsen van KHN noemt het mooi nieuws. Wel vindt hij het teleurstellend dat er geen versoepelingen voor terrasbezoek komen. De brancheorganisatie laat weten dat er vrijdag intensief is overlegd met het kabinet en dat het aan KHN te danken is dat vanaf 5 juni maximaal vijftig mensen in een café en restaurant mogen zitten en niet dertig. Grote zalen met meer dan duizend zitplaatsen mogen 250 mensen ontvangen. “Belangrijke verruimingen die voor veel ondernemers het verschil kunnen maken”, aldus Willemsen.