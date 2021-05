Koningin Máxima ontvangt fotoboek werkzaamheden WarmteStad

nieuws

Foto: Lenie Kiewiet

Het is inmiddels een maand geleden dat wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energie het eerste exemplaar in ontvangst nam van een fotoboek over de werkzaamheden WarmteStad in Paddepoel. Daarna is de belangstelling alleen maar toegenomen.

“We hebben indertijd negen boeken laten maken”, vertelt Lenie Kiewiet. De foto’s in het boek zijn gemaakt door Lenie’ dochter Bianca Kuiper. Uiteindelijk maakte zij zeshonderd foto’s in de periode van september 2019 tot juli 2020. Omdat er niet plek was voor zeshonderd foto’s werd er een selectie gemaakt waarbij er veertig foto’s een plekje kregen in het boek. “We hebben een aantal boeken gestuurd naar de media om aandacht te krijgen en we hebben er een aantal gestuurd naar betrokkenen rond het project. Zo heeft demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken er bijvoorbeeld eentje gekregen, maar ook wethouder Broeksma kreeg een exemplaar cadeau.”

Eerder ontvingen demissionair minister Ollongren (D66) en wethouder Broeksma (GroenLinks) al een exemplaar. Foto: Lenie Kiewiet

“WarmteStad wilde vijf boeken”

Moeder en dochter dachten dat daarmee de kous af was. “Eigenlijk vanaf het begin kregen we leuke reacties. Een tijdje geleden werd ik ineens gebeld door WarmteStad. Ze vroegen of we hen ook vijf boeken konden leveren. Dat was wel even schrikken, want wij hadden alle exemplaren vergeven. Ik heb toen direct contact gezocht met de fabriek die de boeken gedrukt heeft. Na wat heen en weer gebel bleek het te kunnen en hebben we er acht na kunnen bestellen.”

Pakketje voor Máxima

Maar daar bleef het niet bij. “Onze koningin Máxima is volgende week jarig. Enkele weken geleden bedachten we het plan om een mooi pakketje voor haar samen te stellen. Daar hebben we het boek ingedaan maar ook de editie van de Groninger Scheurkalender. We hebben het aangetekend verstuurd en ik weet inmiddels dat ze het ontvangen heeft. Ik heb nog geen reactie gekregen van de koningin of een medewerker van het Koninklijk Huis, maar misschien gaat dat nog wel gebeuren. Dat is toch leuk hè? Dat onze koningin misschien vanavond wel in het boek zit te bladeren. En misschien kijkt koning Willem Alexander wel mee. Die is altijd erg geïnteresseerd in de waterbouw.”

Eerder liet Kiewiet al weten dat er overwogen wordt om wellicht een tweede deel uit te brengen van het fotoboek.