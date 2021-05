Koningin Máxima bezocht met pruik op Groninger Museum om Nederland te leren kennen

nieuws

Portretfoto Koningin Máxima 50ste verjaardag. Foto gemaakt door Z.M. de Koning

Koningin Máxima heeft in de aanloop naar haar huwelijk met koning Willem-Alexander met een pruik op een bezoek gebracht aan het Groninger Museum. Dat werd maandagavond duidelijk in een televisie-interview ter ere van haar vijftigste verjaardag.

Máxima en Willem-Alexander leerden elkaar in april 1999 kennen in de Spaanse stad Sevilla. In de herfst van dat jaar verschenen de eerste speculaties in de Nederlandse pers over een liefdesrelatie. Op 30 maart 2001 maakte toenmalig koningin Beatrix de verloving van het stel bekend in een rechtstreekse televisie-uitzending, waarna op 2 februari 2002 het huwelijk voltrekken werd.

In de aanloop naar het huwelijk trok de koningin met een zwarte pruik op door het land om Nederland te leren kennen. De pruik was nodig omdat een foto reeds in de media was verschenen. Ongemerkt kon ze op die manier cafés bezoeken om bitterballen te eten. Meestal alleen, maar soms ook met een vriendin. Het bleek voor Máxima ook een ideale manier te zijn om haar Nederlands te oefenen en om in aanraking te komen met de cultuur en de gebruiken in ons land. Daarbij werd er dus ook een bezoek gebracht aan het Groninger Museum.

Bekijk het interview met koningin Máxima hier terug.