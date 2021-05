KNMI waarschuwt voor onweersbuien, hagel en lokaal veel neerslag

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt woensdagmiddag voor onweersbuien die over de provincie trekken. Voor Groningen geldt ‘code geel’.

De waarschuwing geldt sinds woensdagmiddag 13.00 uur. “Met name in de oostelijke helft van het land komen onweersbuien voor”, laat het KNMI weten. “Plaatselijk kunnen deze gepaard gaan met hagel en mogelijk ook veel neerslag in korte tijd. Later in de middag en in de avond nemen de buien van het noordwesten uit in activiteit af.”

Het KNMI adviseert om open water en open gebied te mijden en om niet te gaan schuilen onder bomen. ‘Code geel’ geldt tot woensdagavond 18.00 uur.

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.