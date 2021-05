Klooster Yesse openbaart zeer oude consumptiemunt  

nieuws

In de tweede helft van mei zijn archeologiestudenten coronaproof verder gegaan met opgravingen bij het voormalige Groningse klooster Yesse. Er kwam een munt tevoorschijn die vroeger goed was voor een kan wijn.



Dingen die de afgelopen dagen bij het tussen Haren en Groningen gelegen Essen uit de grond zijn gehaald: een vensterbank, een riemhanger, een botje van een mogelijk opgegeten zwaan en een bijzondere munt, waarmee gemeenteraadsleden ooit een kan wijn konden ophalen na het bijwonen van een raadsvergadering (zie Facebookberichten hieronder).

De overvloedige regenval heeft de archeologen parten gespeeld. ‘De sleuven met keileem veranderen in zwembaden, looppaden in archeologische mud runs, het dekzeil boven de vondsten moest vele spoedreparaties ondergaan’. Een kloostermop is met haringen teruggeplaatst om op de juiste plek op de foto te komen.

Coronaproof



Riemhanger



Vensterbank



Regen



Kloostermop



Botje



Raadsteken