Kleur van NS-sprinters wordt aangepast

Foto Andor Heij. NS sprinter in Zwolle

De kleuren van zo’n 150 sprinters van de NS worden aangepast. In plaats van een donkerblauwe voorkant krijgen de treinen een gele kleur.

Het is één van de maatregelen die genomen wordt om de veiligheid op en rondom het spoor te verbeteren. Aanleiding is het ernstige treinongeluk vorig jaar mei bij Hooghalen waarbij een sprinter op een zwaar landbouwvoertuig botste. De machinist van de trein kwam daarbij om het leven. Onderzoek van NS en ProRail heeft uitgewezen dat meerdere oorzaken geleid hebben tot het ongeluk. Eén van de oorzaken is de zichtbaarheid. De sprinters met de blauwe voorkant vallen minder op en verdwijnen makkelijker in het landschap. In tegenstelling tot treinen die al een gele voorkant hebben. Daarop is nu besloten om de kleurstelling aan te passen.

Daarnaast zijn bij 28 onbeveiligde overwegen in het land extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het gaat om overwegen die een groter risico vormen dan andere overwegen omdat er geregeld zwaar en langzaam landbouwverkeer overheen rijdt. Zo moeten treinen bij twintig onbeveiligde overwegen langzamer rijden. Zeven overwegen zijn tijdelijk gesloten of opgeheven. Bij één overweg moeten gebruikers het vooraf melden dat ze willen oversteken.

