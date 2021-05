Kleinschalige pro-Palestina demonstratie in Waagstraat

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

In de Waagstraat in Groningen was zaterdagmiddag een kleinschalige demonstratie, ter ondersteuning van de Palestijnen.

De demonstranten waren voornamelijk mensen uit het gebied zelf en familie en vrienden van vluchtelingen uit de Palestijnse gebieden.. De demonstratie, waar ongeveer twintig mensen aan deelnamen, was er niet alleen voor de huidige golf van geweld in het gebied, zo stellen de deelnemers.

“Het is vandaag een bijzondere dag, want het is de herdenking van de al-Nakba ( ‘De catastrofe’). Op 15 mei 1948 begon de verdrijving van de Palestijnen uit het gebied”, vertelt Samir Hamed. “We staan hier namens de Stichting Groningen-Jabalya, een stichting die streeft naar een vriendschapsband tussen Groningen en Jabalya, een Palestijnse stad in het Noorden van de Gazastrook.

“Het is nu totale oorlog in de Gazastrook”, vervolgt Hamed. “Het is niet alleen tussen Israël en Gaza, maar tussen bezetters en bewoners. We vinden dat mensen in Europa eenzijdig worden geïnformeerd over het conflict, maar ook verkeerd. Europa en Amerika kunnen Israël op elk moment straffen, maar dat gebeurt niet. Ze hebben hun eigen belangen, Ze maken wel vrienden met vreselijke landen, zoals Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voor de olie, maar naar de gewone burger in die landen wordt niet gekeken.”

‘Slachtoffers aan beide kanten’

Sommige demonstranten hebben familieleden aan beide zijden van het ‘betwiste’ grensgebied. “Ik heb vrienden en familie aan beide zijden wonen”, vertelt een demonstrantie, die graag anoniem wil blijven. “Elke bom, elke huisinval, elke beschieting raakt ons aan beide kanten. Het conflict is daarom eigenlijk nog niet eerder zo hard bij ons binnengekomen.”

Volgens deze demonstrantie is het conflict in de loop der tijd flink veranderd: “Je ziet dat de mensen van mijn generatie vaak hoger zijn opgeleid en meer kansen zien in het leven. Zij komen daarom ook vaker op een mooie manier voor zichzelf op, door vredelievende demonstraties. Ze zeggen: Wij hebben net zo veel rechten in dit land als andere mensen, ongeacht onze afkomst of geloof.”

Grotere demonstraties op zondag

Zondag zijn er meerdere pro-Palestina demonstraties in Nederland, zo ook op de Grote Markt in Groningen.