Kinderen in Selwerd gaan groot graffitikunstwerk maken

nieuws

Kinderen in de wijk Selwerd gaan komende vrijdag de handen uit de mouwen steken. In het teken van Sunny Selwerd gaan zij een groot graffitikunstwerk aanbrengen in de wijk.

Het maken van het kunstwerk gebeurt in samenwerking met Urban House Groningen. De wijk Selwerd telt veel garageblokken en nog meer lange grijze muren. Tijdens een buurtfeest hebben kinderen samen met hun ouders bedacht dat de wijk een stuk mooier zou kunnen worden als op één van deze muren een kunstwerk kan worden aangebracht.

Vervolgens is er contact gezocht met woningcorporatie De Huismeesters die haar fiat gaf. Samen met de buurtregisseur, de opbouwwerker van WIJ en een cultuurcoach van VRIJDAG is er een plan bedacht. “Op een naar een mooier Selwerd”, aldus de organisatie.