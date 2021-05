Kinderboerderijen weer open, maar bij De Beestenborg wacht men nog even

nieuws

Foto: Kinderboerderij De Beestenborg

Waar op diverse plekken in het land woensdag de deuren van de kinderboerderijen weer open gingen moeten bezoekers van De Beestenborg aan de Akeleiweg in Groningen nog even geduld hebben.

“Wij gaan komende vrijdag weer open”, vertelt een medewerkster. “Om open te kunnen moet er behoorlijk wat gebeuren. Er moet onderhoud verricht worden, het moet netjes worden gemaakt, looproutes moeten worden ingericht en er moet een systeem voor qr-codes opgezet worden. De bedoeling is dat als mensen het terrein betreden zij met hun telefoon een code scannen. Daarmee weten wij precies wie wanneer geweest is, zodat dit een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD kan versnellen. Ook moeten mensen zich van tevoren aanmelden. Woensdag de deuren openen kwam voor ons iets te snel, daarom gaat dit vrijdag gebeuren. We willen het graag ook goed doen.”

De medewerkers van de kinderboerderij kijken er naar uit om weer open te gaan. “Ja, we verlangen er naar en we hebben het echt gemist. De dieren hebben het ook gemist. In normale omstandigheden krijgen zij veel aandacht. De afgelopen maanden hebben wij ze maar extra geknuffeld. Voor de dieren die de afgelopen maanden geboren zijn zal het wel wennen zijn. Zij zullen gek kijken als er weer mensen over het terrein wandelen, maar ik verwacht dat ze zich ook snel aan kunnen passen.”

Meer informatie over kinderboerderij De Beestenborg is te vinden op deze website.