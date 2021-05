‘Kijk thuis naar voetbalwedstrijden Europees Kampioenschap’

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Mocht er begin juni meer ruimte komen voor de horeca dan zal live entertainment en videoschermen voorlopig niet toegestaan zijn. Dat heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) dinsdagavond gezegd na afloop van het Veiligheidsberaad.

Dit betekent dat voetballiefhebbers de eerste rondes van het EK, dat op 11 juni begint, niet in de kroeg kunnen kijken. “Dat is niet verstandig”, laat Grapperhaus weten. “Dat trekt hoe dan ook veel meer mensen. Zowel binnen als buiten, dus ook op terrassen. Dat moeten we nog niet willen.” De minister roept iedereen op om daarom thuis naar het EK te gaan kijken.

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben aan Grapperhaus het advies gegeven om voor het hele land één lijn te trekken. “Je moet niet situaties gaan krijgen dat in de ene gemeente wel een scherm op een plein hangt en in een andere gemeente niet”, liet voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad weten. “Mensen lopen langs, blijven kijken en dan wordt de groep snel groter. In normale tijden is dat leuk en gezellig, maar we zitten nog steeds met beperkingen.”

Grapperhaus hoopt dat er eind juni wel weer mogelijk is, als de achtste finales van het EK gepland staan. “Laten we hopen dat we dan een stuk verder zijn, zowel met het voetbal als met de maatregelen.”