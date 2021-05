Kids2b opent nieuwe BSO-locatie in Ten Boer

nieuws

Kinderopvangorganisatie Kids2b heeft deze week een tweede locatie in Ten Boer geopend, genaamd Kids2b Kaakheem. De kinderen worden uitgedaagd om zelf producten te maken. Zo leren ze veel nieuwe vaardigheden.

Het gaat om een speciale buitenschoolse opvanglocatie voor kinderen van 8,5 jaar en ouder. De opvang is gevestigd in het gebouw van de ijs- en skeelervereniging, midden op de skeelerbaan.

Kaakheem is is een avontuurlijke locatie, die vooral gericht is op de natuur en bewegen. Het activiteitenaanbod is uitdagend, zoals het zelf maken van speelgoed van natuurproducten, zelf koken met producten uit de eigen moestuin, en het verkennen van de natuur.