Kids First locatie Reitdiephaven gaat voor ‘gezond’

nieuws

De locatie Reitdiephaven van kinderopvangorganisatie Kids First is compleet vernieuwd. Met behulp van Healthy Ageing Architect Kim Hakkenes is de locatie flink aangepakt.

Het doel van de aanpak is, de gezondste kinderopvanglocatie van Groningen te realiseren. Het draait om veel bewegen, veel groep en vooral veel buiten spelen. Dat begint al bij de entree. Ouders, kinderen en medewerkers moeten eerst twee behoorlijke trappen op, om de locatie te kunnen bereiken. Dat is tevens de eerste work-out van de dag. Het aantal dan al verbrande calorieën staat met stickers aangegeven op de trap.

Kids First zegt via kleine stapjes te werken aan een gezond leven vanaf de jongste leeftijd. Zo is er ook een moestuin en komt er veel gezond voedsel op tafel.