KHN: “Openen terrassen is nu voor meer horecazaken interessant”

nieuws

Foto Hielke Boersma

Het is nu voor meer horeca-eigenaren interessant om vanaf volgende week hun terrassen te openen. Dat is de reactie van Koninklijke Horeca Nederland, de KHN, op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD).

Rutte liet dinsdagavond weten dat als de daling in het aantal ziekenhuisopnames en in de besmettingscijfers doorzet er volgende week woensdag begonnen wordt met het nemen van stap twee van het openingsplan. In deze tweede stap komt er meer ruimte voor horecazaken met terrassen. Nu mogen zij enkel geopend zijn tussen 12.00 en 18.00 uur, straks mogen ze van 06.00 tot 20.00 uur open. “Het betekent dat ontbijtzaken open kunnen, maar bijvoorbeeld ook restaurants of hotels”, zegt voorzitter Robèr Willemsen van de KHN. “Maar het blijft jammer dat we onze veilige binnenruimtes niet kunnen meepakken.”

Bij de versoepelingen van twee weken geleden besloot een deel van de horecabedrijven de terrassen niet te openen. Volgens Willemsen zullen ook nu bedrijven nog veel omzet mis lopen. “We zitten nog ver af van het moment dat een horecaonderneming weer rendabel kan worden, maar we zetten hiermee wel een goede stap.” De KHN verwacht dat nog voor 1 juni een grote heropening kan plaatsvinden waarbij ook ruimtes binnen weer open kunnen.