Kasanwirjo tekent voor drie jaar bij FC Groningen

Foto: FC Groningen

Vanaf komend seizoen speelt Neraysho Kasanwirjo bij FC Groningen. De 19-jarige Amsterdammer heeft maandagmiddag voor drie jaar getekend bij de Groningse club.

Kasanwirjo komt transfervrij over uit Amsterdam, waar hij tot nu 37 keer in actie kwam voor Jong Ajax. De verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, was jeugdinternational van Oranje onder-15, onder-16 en onder-17.

Kasanwirjo genoot zijn opleiding bij de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia, waarna hij in 2013 de overstap maakte naar Ajax. Op 18 augustus 2019 maakte Kasanwirjo zijn debuut in het betaald voetbal.