‘Kans op buien en onweer neemt komend weekend toe; begin volgende week uiterst onbestendig’

Hemelvaartsdag stond garant voor zonnig en rustig weer in Groningen. Maar dit weerbeeld gaat na vrijdag veranderen. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Vrijdag blijft, ondanks wisselende bewolking, overwegend of helemaal droog, aldus Kamphuis: “In de loop van de dag klaart het breed op. Het wordt 15 graden bij een zwakke noordwestenwind, rond windkracht 2. Vrijdagnacht kent minima rond 6 graden. Ook neemt de kans op een bui later in de nacht toe.

Zaterdag slaat het weer enigszins om, zo stelt Kamphuis: “Er is veel bewolking, slechts af en toe zon en er vallen talrijke buien met kans op een slag onweer. Zondag wordt een rustige dag met eerst nog af en toe zon maar in de loop van de dag buien met een kleine kans op onweer.” Op beide weekenddagen wordt het 15 of 16 graden, zo stelt Kamphuis. De OOG-weerman vervolgt: “Maandag tot en met woensdag is het uiterst onbestendig, met dagelijks een aantal buien bij gematigde temperaturen van 14 of 15 graden.”