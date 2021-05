Kamervragen over bruggen in Stad: “Indruk dat dit het kabinet allemaal niet zoveel interesseert”

nieuws

Foto: Paul Blom

Naar aanleiding van de aanvaring van de Gerrit Krolbrug heeft de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid opnieuw vragen gesteld aan minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga.

De vragen werden ingediend door de PvdA-leden Habtamu de Hoop en Henk Nijboer. De traagheid van de minister bij de reparatie van de Gerrit Krolbrug en de andere aangevaren bruggen in de Stad lijkt inmiddels op de zenuwen te werken bij de PvdA. “Zo langzamerhand ontstaat bij de leden van de PvdA de indruk dat het kabinet het allemaal niet zoveel interesseert, omdat de bruggen toch maar in Groningen liggen en niet in de Randstad”, zo schrijft De Hoop.

De fractie spoort de minister daarom nogmaals aan om zo snel mogelijk werk te maken van alle bruggen die Groningen nu moet missen. De Hoop: “De Paddepoelsterbrug ligt er al sinds 2018 uit. Ook de spoorverbinding tussen Groningen en Leer ligt er sinds 2015 uit na een aanvaring met een schip dat over de Eems bij Weener een ongeluk kreeg. Beseft u zich wel dat u voor alle Nederlanders in het kabinet zit?”