nieuws

Foto: Rene Paas (Provincie Groningen)

Het nieuw te vormen Kabinet moet meer geld vrijmaken voor grensprovincies, omdat deze gebieden veel meer kunnen bijdragen aan de Nederlandse welvaart dan ze nu doen. Ook de provincie Groningen onderschrijft deze boodschap.

De gezamenlijke provincies pleiten voor een coördinerend bewindspersoon met voldoende bevoegdheden. “Door kansen in deze gebieden te benutten en grensoverschrijdende samenwerking met onze buurlanden te versterken, investeren we in de toekomst van Nederland”, zo valt te lezen in de brief, die maandag aan informateur Mariëtte Hamer werd overhandigt door René Paas, Commissaris der Koning in Groningen.

“Energietransitie, gezondheidszorg, innovatie, spoorverbindingen, arbeidsmarkt, veiligheid zijn belangrijk en Nederland doet zichzelf tekort als we voor dit soort ontwikkelingen alleen binnen de eigen grenzen kijken” aldus Paas. “Een sterke grensregio is goed voor heel Nederland”.