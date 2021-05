Kabinet kondigt snellere versoepelingen aan

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Nederland krijgt in de maand juni in twee stappen te maken met versoepelingen. Dat hebben demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vrijdagavond aangekondigd.

Vanaf zaterdag 5 juni mogen restaurants en café’s tot 22.00 uur ’s avonds openblijven . Ook de theaters, musea en bioscopen mogen weer bezoekers ontvangen. Het gaat in alle gevallen om maximaal 50 personen. Reserveren, vaste zitplaatsen en een chat-gesprek zijn verplicht, aldus Rutte. Groepslessen in de sportschool, dansschool of muziekschool zijn dan ook weer toegestaan. Bij teamsporten is de anderhalve meter afstand bij volwassenen niet meer verplicht. Verder kunnen mensen thuis maximaal vier gasten ontvangen. De versoepelingen zijn mogelijk omdat er inmiddels minder coronabesmettingen zijn, minder mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en meer mensen gevaccineerd zijn.

Met ingang van 30 juni komen er, tenzij de situatie verslechtert, nog meer versoepelingen. Die maatregelen zijn drie weken naar voren gehaald. Er mogen dan 100 mensen naar het restaurant en het theater, er zijn meer evenementen mogelijk en de café’s mogen tot middernacht open blijven. Thuis mag men acht gasten ontvangen. Wel blijft de anderhalve meter afstand tussen mensen voorlopig bestaan, en dat geldt ook voor de verplichting, een mondkapje te dragen bij bezoek aan winkels en bedrijven.