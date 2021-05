Kabinet komt bijeen voor extra Catshuisoverleg

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het demissionaire kabinet komt zaterdag bijeen voor een extra Catshuisoverleg. In de ambtswoning van de minister-president gaat het onder andere over de heropening van middelbare scholen.

De middelbare scholen zijn op dit moment gedeeltelijk open. Scholieren krijgen een aantal dagen fysiek les en volgen op de andere dagen online-onderwijs. Op de scholen geldt op dit moment nog de anderhalvemetermaatregel. Het kabinet heeft aan het Outbreak Management Team, het OMT, gevraagd of deze maatregel ook kan verdwijnen en scholen dus volledig kunnen heropenen. Onderwijsvakvond AOb liet onlangs weten dit een slecht plan te vinden. Veel leraren zijn namelijk nog niet, of nog niet volledig, gevaccineerd.

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid liet weten dat er ook meer onderwerpen besproken gaan worden. “Ook willen we enkele lange termijn onderwerpen bespreken met elkaar. En gaan we het hebben over de crisisorganisatie en welke maatregelen daarbij horen.” Op andere versoepelingen hoeven we volgens De Jonge voorlopig niet te rekenen. “Het gaat in ons land de goede kant op, maar in vergelijking met de rest van Europa gaat het nog niet zo goed. Al moeten we blijven kijken wat wél kan.”