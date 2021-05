Kabinet gaat coronamaatregelen eerder versoepelen, vanaf 5 juni meer mogelijk

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Het demissionaire kabinet heeft woensdag bekendgemaakt dat de derde stap in het openingsplan eerder genomen gaat worden. Omdat de coronasituatie in het land de positieve kant op beweegt wordt er vanaf 5 juni meer mogelijk.

“Alle cijfers die moeten dalen, die zijn aan het dalen en alle cijfers die moeten stijgen, die zijn aan het stijgen”, liet demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid woensdagmiddag weten. Vrijdag geven demissionair premier Mark Rutte (VVD) en De Jonge een persconferentie. Dan worden de precieze details bekendgemaakt.

Doorstroomlocaties

Bronnen in Den Haag laten weten dat vanaf 5 juni restaurants en cafés weer open mogen. Naar alle waarschijnlijkheid mogen zij vanaf dan dertig gasten ontvangen, waarbij er van tevoren wel gereserveerd moet worden en mensen een vaste plaats krijgen toegewezen. Ook musea, theaters, bioscopen en andere ‘doorstroomlocaties’ krijgen vanaf deze datum meer ruimte. Wel moeten bezoekers van tevoren een tijdslot afspreken. Daarnaast mogen er thuis weer meer gasten ontvangen worden, dit gaat van twee naar vier. Verder komt er meer ruimte om te sporten.

Cafés

Opmerkelijk is dat cafés weer open mogen. Aanvankelijk stond de opening van deze horecazaken in juli gepland. Dinsdagavond liet demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie al weten dat hij af wil van het onderscheid tussen droge en natte horeca. Grapperhaus liet ook weten dat het niet de bedoeling is dat er tijdens het komende EK-voetbal op schermen in horecagelegenheden naar wedstrijden gekeken gaat worden.