Jumbo kan boodschappen sneller bezorgen door nieuw distributiecentrum in Stad

Foto: Jumbo

Aan De Hallen in Oude Roodehaan werd maandagochtend een nieuw distributiecentrum voor de thuisbezorging van boodschappen geopend van supermarktketen Jumbo.

Met de opening van het distributiecentrum, met de bijbehorende veertig bestelbussen, schroeft Jumbo de bezorgcapaciteit in Noord-Nederland flink op. Na de zomer worden de online bestelde boodschappen vanuit het distributiecentrum thuisbezorgd bij klanten in de provincie Groningen en een deel van de provincie Drenthe. Daardoor komen er meer en kortere bezorg-slots vrij dan nu nog het geval is bij de winkels.

Om de boodschappen zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen bezorgen, opent Jumbo op meerdere plekken in Nederland dit soort kleinere thuisbezorglocaties voor online bestellingen. De vestiging in Groningen is de tiende, kleine bezorglocatie die de supermarktketen heeft geopend. Het is het antwoord van de supermarktketen op de toenemende vraag naar online bestelde boodschappen.