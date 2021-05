JOVD: “Nieuw ontwerp VRIJDAG niet passend en smakeloos, schenk ontwerp aan Almere”

nieuws

Het nieuwe ontwerp voor VRIJDAG dat woensdag gepresenteerd werd is niet passend en smakeloos. Dat is de reactie van de JOVD Groningen.

Woensdagmiddag maakte de gemeente Groningen bekend dat de architect van het nieuwe gebouw van het huis voor de amateurkunst de combinatie NEXT/Koschurch uit Amsterdam is. Het gebouw wordt gerealiseerd aan de Sint Jansstraat en moet in 2025 klaar zijn. De gemeente heeft een krediet beschikbaar gesteld van 37,4 miljoen euro. “Voor 37,4 miljoen zou een passender ontwerp op zijn plaats zijn”, vertelt voorzitter Tom Boer van de JOVD. “Het vandaag gepresenteerde ontwerp is letterlijk een totaal gebrek aan klasse en smaak. Wat een modernistische amateurkunst in onze schitterende historische binnenstad.”

Classicistische en neoclassicistisch

De jonge liberalen laten weten het Groninger Forum al onpraktisch en smakeloos te vinden en zien niet in waarom de stad nog meer van dit soort gebouwen zou moeten willen. “Het stadhuis wordt zo mooi gerenoveerd. Dat kost veel geld, maar is zeker de moeite waard. Zo houden we onze binnenstad namelijk in stand. Dit ontwerp voor VRIJDAG doet het tegenovergestelde. Laten we de nieuwbouw in de binnenstad op een classicistische en neoclassicistische manier vormgeven, zoals passend is voor een historisch mooie stad als Groningen. Dit geeft de stad veel meer klasse en warmte dan al die modernistische architectuur. Dat laatste is over dertig jaar weer voer voor de sloophamer.”

Burgers

De JOVD roept de gemeente Groningen op om burgers te betrekken in het proces en met een nieuw ontwerp te komen dat past in de omgeving. “Het huidige ontwerp kan geschonken worden aan Almere of Lelystad.”